LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in strada Affini e Tarling cresce l’attesa per Ganna

Da oasport.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al terzo intermedio della tappa di oggi del Tour de France 2026, Joshua Tarling segna il miglior tempo in 25 minuti e 28 secondi. In strada, sono ancora in corsa Affini e Tarling, mentre cresce l’attesa per Ganna. La classifica generale si aggiorna costantemente, con le squadre che monitorano i tempi dei ciclisti in tempo reale. La cronometro prosegue con intensità, mentre i favoriti cercano di migliorare le proprie prestazioni.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 13.51 Miglior tempo per Joshua Tarling al terzo intermedio in 25? 28? 13.50 Prima posizione al secondo intermedio per Artz in 17? 45? con 6? di vantaggio su Tarling. 13.49 Partito Alaphilippe. 13.48 Questa la top 1al primo intermedio: 1 ARTZ Huub 9.10,5 9.10,49 31.4 2 TARLING Joshua 0.02,7 9.13,19 31.2 3 VEISTROFFER Baptiste 0.40,5 9.50,97 29.2 4 FRETIN Milan 0.44,3 9.54,75 29.1 5 AFFINI Edoardo 0.54,7 10.05,22 28.6 6 ALLEGAERT Piet 0.56,9 10.07,37 28.5 7 BIERMANS Jenthe 0.58,3 10.08,74 28.4 8 ACKERMANN Pascal 1.01,8 10.12,30 28. 🔗 Leggi su Oasport.it

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