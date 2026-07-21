LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | in strada Affini e Tarling cresce l’attesa per Ganna

Notizia in breve

Al terzo intermedio della tappa di oggi del Tour de France 2026, Joshua Tarling segna il miglior tempo in 25 minuti e 28 secondi. In strada, sono ancora in corsa Affini e Tarling, mentre cresce l’attesa per Ganna. La classifica generale si aggiorna costantemente, con le squadre che monitorano i tempi dei ciclisti in tempo reale. La cronometro prosegue con intensità, mentre i favoriti cercano di migliorare le proprie prestazioni.