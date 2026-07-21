LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna secondo al 1° intermedio
Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Ganna si trova al secondo posto al primo intermedio. Stefano Oldani è in dodicesima posizione, a 1 minuto e 5 secondi dal leader. La classifica generale e la startlist della cronometro sono disponibili online. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano le successive fasi della tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 14.10 Dodicesima posizione al primo intermedio per Stefano Oldani a 1? 05? dalla testa. 14.09 In un’intervista prima della partenza ai microfoni di Eurosport Ganna ha ammesso di puntare alla top 5, mentre per entrare top 3 servirebbe “un miracolo”. L’azzurro ha sottolineato che in cima alla salita potrebbe passare anche con 50? di ritardo. 14.08 Questa la top 10 del primo intermedio: 1 HOOLE Daan 8.52,76 8.52,76 32.4 2 GANNA Filippo 0.05,90 8.58,66 32.1 3 ARTZ Huub 0.17,73 9.10,49 31.4 4 TARLING Joshua 0.20,43 9.13,19 31.2 5 KWIATKOWSKI Micha? 0. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 15 Highlights
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