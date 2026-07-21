LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna secondo al 1° intermedio

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Ganna si trova al secondo posto al primo intermedio. Stefano Oldani è in dodicesima posizione, a 1 minuto e 5 secondi dal leader. La classifica generale e la startlist della cronometro sono disponibili online. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano le successive fasi della tappa.