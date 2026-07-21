LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna secondo al 1° intermedio

Da oasport.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Ganna si trova al secondo posto al primo intermedio. Stefano Oldani è in dodicesima posizione, a 1 minuto e 5 secondi dal leader. La classifica generale e la startlist della cronometro sono disponibili online. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano le successive fasi della tappa.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 14.10 Dodicesima posizione al primo intermedio per Stefano Oldani a 1? 05? dalla testa. 14.09 In un’intervista prima della partenza ai microfoni di Eurosport Ganna ha ammesso di puntare alla top 5, mentre per entrare top 3 servirebbe “un miracolo”. L’azzurro ha sottolineato che in cima alla salita potrebbe passare anche con 50? di ritardo. 14.08 Questa la top 10 del primo intermedio: 1 HOOLE Daan 8.52,76 8.52,76 32.4 2 GANNA Filippo 0.05,90 8.58,66 32.1 3 ARTZ Huub 0.17,73 9.10,49 31.4 4 TARLING Joshua 0.20,43 9.13,19 31.2 5 KWIATKOWSKI Micha? 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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