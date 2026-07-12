Nella tappa di oggi del Tour de France 2026, Pedersen ha vinto lo sprint intermedio. Alle 14.28, Julian Alaphilippe del Tudor Pro Cycling Team ha tentato di allungare, ma altri corridori si sono staccati dal gruppo principale. La classifica generale continua a essere aggiornata in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE 2026 14.28 Ci prova Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), ma dal gruppo evadono altri uomini. 14.25 Attacca Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), lo seguono Michal Kwiatkowski (Netcompany INEOS) e George Bennett (NSN CyclingTeam). 14.22 Tim Merlier (Soudal Quick-Step) ha rinunciato a prendere parte alla volata per i punti della maglia verde e accusa già più di 1? di distacco dal gruppo. 14.19 Si infiamma la corsa dopo il traguardo volante: diversi scatti in gruppo, tra cui quello di Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Premier Tech). 14.17 Pedersen vince lo sprint intermedio davanti a Biniam Girmay (NSN Cycling Team) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pedersen vince lo sprint intermedio

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