A 2000 metri dallo sprint intermedio della settima tappa del Tour de France 2026, i ciclisti sono in fase di accelerazione. La corsa si avvicina alle fasi decisive con circa 10 km alla fine. La classifica generale mostra i leader di giornata, mentre i corridori si preparano all'ultimo sforzo. La tensione cresce mentre i velocisti si contendono il traguardo intermedio, con gli atleti che cercano di guadagnare posizioni prima dello sprint finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15:59 2000 metri allo sprint intermedio. Entriamo nelle fasi calde della settima tappa. 15:56 Sale infatti ad un minuto e 20 secondi il vantaggio dei battistrada. 15:53 Gli sprinter del gruppo lasceranno la vittoria dello sprint intermedio ai due fuggitivi giocandosi i restanti piazzamenti. 15:50 10 chilometri al traguardo volante di Landiras. 15:48 Un minuto di vantaggio per Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) e Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA). 15:45 Non cambia l’andamento della frazione. Passo del grupo scandito dagli uomini Alpecin – Premier Tech e Soudal Quick-Step. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 10 km allo sprint intermedio

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