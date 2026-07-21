LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna al comando dopo il 2° intermedio

Notizia in breve

Ganna guida dopo il secondo intermedio nella tappa odierna del Tour de France 2026. Al momento, si sta spingendo in discesa, prendendo rischi. La classifica generale e la startlist della cronometro sono disponibili online. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano le sfide del percorso, mentre Ganna si mantiene in testa. La tappa si svolge in diretta, con aggiornamenti costanti sui tempi e le posizioni dei partecipanti.