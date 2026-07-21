LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna al comando dopo il 2° intermedio
Ganna guida dopo il secondo intermedio nella tappa odierna del Tour de France 2026. Al momento, si sta spingendo in discesa, prendendo rischi. La classifica generale e la startlist della cronometro sono disponibili online. La corsa prosegue con i ciclisti che affrontano le sfide del percorso, mentre Ganna si mantiene in testa. La tappa si svolge in diretta, con aggiornamenti costanti sui tempi e le posizioni dei partecipanti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 14.22 Ganna si sta prendendo dei rischi lungo la discesa. L’italiano non ha nulla da perdere a differenza di Evenepoel che non può permettersi passi falsi in vista della classifica generale. 14.21 Tredicesima posizione per Oldani al secondo intermedio. 14.19 Terza posizione all’arrivo per Daan Hoole a 39? da Tarling, che ha guadagnato tutto questo vantaggio sull’olandese tra discesa e pianura finale. 14.18 Quarto tempo per Affini. L’italiano taglia il traguardo con un ritardo di 3? 46? da Tarling 14.17 Questa la top 10 al secondo intermedio: 1 GANNA Filippo 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 15 Highlights
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