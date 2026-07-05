LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando dopo 15 km

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo i primi 15 chilometri della tappa del Tour de France 2026, tre corridori sono al comando con un vantaggio di circa 15 secondi. Si tratta di Alex Molenaar, Felix Engelhardt e Frank Van den Broek. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e si mantiene invariata rispetto ai primi minuti di gara. La corsa prosegue con il gruppo principale che non ha ancora raggiunto i fuggitivi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 14:22 Sempre attorno ai 15 secondi il vantaggio di Alex Molenaar (Caja Rural – Seguros RGA), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) e Frank Van den Broek (Team Picnic PostNL). 14:19 Clima disteso in gruppo con Pogacar oggi in maglia a pois che scambia qualche chiacchiera con altri protagonisti del Tour de France. 14:16 Fiammata in testa al gruppo di Filippo Ganna che rianima il plotone. Sembrava fatta per i tre battistrada, ma l’impressione è che dal gruppo vogliano fuoriuscire nuovi atleti. 14:14 Fasi concitate in cui registriamo anche una caduta di 8 corridori, con alcuni nomi importanti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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