LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre uomini al comando dopo 15 km

Notizia in breve

Dopo i primi 15 chilometri della tappa del Tour de France 2026, tre corridori sono al comando con un vantaggio di circa 15 secondi. Si tratta di Alex Molenaar, Felix Engelhardt e Frank Van den Broek. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale e si mantiene invariata rispetto ai primi minuti di gara. La corsa prosegue con il gruppo principale che non ha ancora raggiunto i fuggitivi.