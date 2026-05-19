LIVE Giro d’Italia 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Ganna favorito nella cronometro Pellizzari deve difendersi

Benvenuti alla cronaca in tempo reale della decima tappa del Giro d’Italia 2026. La tappa di oggi prevede una cronometro, con il favorito Ganna che si prepara a scendere in pista. Pellizzari dovrà invece difendersi e cercare di mantenere la posizione in classifica generale. Sono stati comunicati i pettorali di partenza e la classifica generale si aggiorna di conseguenza. Seguite con noi gli sviluppi di questa fase della corsa, con aggiornamenti continui e dettagli sulle performance dei corridori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d’Italia 2026. Spazio all’unica cronometro di questa edizione, ovvero la Viareggio-Massa con 42 chilometri interamente pianeggianti. Prova dunque per veri specialisti con un unico grande favorito che porta il nome di Filippo Ganna (Netcompany INEOS). Occasione inoltre per Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike) di accumulare ulteriore vantaggio rispetto ai rivali in ottica classifica generale e provare inoltre a strappare la maglia rosa ad Afonso Eulalio (Bahrain – Victorious). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna favorito nella cronometro, Pellizzari deve difendersi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 Stage 10 Preview: Pure Power Sullo stesso argomento LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna favorito nella cronometro, Vingegaard guadagnerà su tutti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d’Italia 2026. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna all’attacco nella cronometroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa della Tirreno... Dai tifosi del Giro d’Italia, non perdete la Diretta LIVE della Nona Tappa 2026: 184 km con finale in salita verso Corno alle Scale, con aggiornamenti in tempo reale, live tracking e classifiche aggiornate. Inizio alle 12:35, copertura Rai Sport, Rai2 ed… x.com LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ganna favorito nella cronometro, Vingegaard guadagnerà su tutti?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della decima tappa del Giro d'Italia 2026. Spazio all'unica ... oasport.it LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ballerini firma la prima vittoria azzurra! Una caduta condiziona la volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 17.57 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa del Giro ... oasport.it