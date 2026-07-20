Filippo Ganna grande speranza azzurra al Tour de France | occasione cronometro Evenepoel favorito
Nella cronometro di apertura del Tour de France 2026, il ciclista italiano ha conquistato il secondo posto, sfiorando la maglia gialla. La gara si è svolta a Barcellona, dove ha mostrato un’ottima prestazione, confermando le sue capacità nelle prove contro il tempo. La cronometro rappresenta un’occasione importante per il suo risultato complessivo, mentre il favorito per la vittoria finale rimane un altro ciclista, noto per le sue prestazioni nelle prove contro il tempo.
Dopo aver impressionato nella cronosquadre d’apertura del Tour de France 2026 a Barcellona centrando un ottimo secondo posto e sfiorando la maglia gialla, Filippo Ganna si prepara ad affrontare la cronometro individuale che inaugura la terza settimana della Grande Boucle con l’obiettivo di conquistare il primo successo di tappa della carriera nella corsa più prestigiosa del panorama ciclistico internazionale. Il cronoman azzurro della Netcompany INEOS si è risparmiato nella seconda settimana del Tour proprio per arrivare nelle migliori condizioni possibili alla prova di martedì 21 luglio, con partenza a Évian-les-Bains e arrivo a Thonon-les-Bains dopo 26,1 chilometri caratterizzati da un GPM di seconda categoria (9,6 km al 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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