Filippo Ganna grande speranza azzurra al Tour de France | occasione cronometro Evenepoel favorito

Notizia in breve

Nella cronometro di apertura del Tour de France 2026, il ciclista italiano ha conquistato il secondo posto, sfiorando la maglia gialla. La gara si è svolta a Barcellona, dove ha mostrato un’ottima prestazione, confermando le sue capacità nelle prove contro il tempo. La cronometro rappresenta un’occasione importante per il suo risultato complessivo, mentre il favorito per la vittoria finale rimane un altro ciclista, noto per le sue prestazioni nelle prove contro il tempo.