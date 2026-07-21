LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Cattaneo rimane al comando tutto pronto per la partenza dei big

Da oasport.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Cattaneo mantiene la leadership in classifica generale. La corsa sta per partire con la presenza di numerosi big del ciclismo internazionale. La partenza della cronometro è stata annunciata e alcuni atleti sono già in movimento, tra cui Paul Seixas, che ha ricevuto un’ampia accoglienza dal pubblico presente. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla classifica e gli sviluppi delle prossime fasi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 17.09 Parte Paul Seixas, seguito da un grande boato della folla. 17.08 Pidcock è davanti al primo intermedio, tempo di 8’46” per lui. 17.07 Parte Lipowitz, che dovrà difendersi da Ayuso per mantenere il quinto posto. 17.05 Parte Juan Ayuso, sesto nella generale. Adesso solo i big possono impensierire il tempo di Cattaneo. 17.04 Ecco i primi dieci tempi sul traguardo: 1 CATTANEO Mattia 34.01,3 34.01,28 46.0 2 ARENSMAN Thymen 0.05,0 34.06,25 45.9 3 ARMIRAIL Bruno 0.13,5 34.14,73 45.7 4 CASTRILLO Pablo 0.17,9 34.19,13 45.6 5 TARLING Joshua 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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