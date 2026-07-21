LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Cattaneo rimane al comando tutto pronto per la partenza dei big

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, Cattaneo mantiene la leadership in classifica generale. La corsa sta per partire con la presenza di numerosi big del ciclismo internazionale. La partenza della cronometro è stata annunciata e alcuni atleti sono già in movimento, tra cui Paul Seixas, che ha ricevuto un’ampia accoglienza dal pubblico presente. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla classifica e gli sviluppi delle prossime fasi.