CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 17.16 SØREN WÆRENSKHJOLD VINCE A NEVERS! Colpaccio del corridore della Uno-X che ha messo nel sacco tutti gli altri velocisti. 17.15 Molla subito Van der Poel, prova il colpo Bol e lo segue Wærenskjold. 17.14 ULTIMO KM! Si sono rotti quasi tutti i treni dei velocisti, Merlier è di nuovo costretto a rimontare mentre Van der Poel sta pilotando Philipsen. 17.13 2 km al traguardo, si alza di colpo l’andatura con NSN e Decathlon a lottare per le prime posizioni. 17.12 Pedersen ha preso la ruota degli uomini della Decathlon, la velocità in gruppo è relativamente bassa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, tutto pronto per la volata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

Notizie e thread social correlati

LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, tutto pronto per la volataA cinque chilometri dal traguardo, il gruppo si mantiene compatto con Liv AlUla, Fenix Premier-Tech e Movistar in testa.

LIVE Giro d’Italia femminile 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto, tutto pronto per la volataLa tappa del Giro d’Italia femminile 2026 si svolge con il gruppo compatto, in attesa della volata finale.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Decima Tappa; Tour de France, oggi tappa 11: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vittoria di classe per Mathieu Van der Poel, quinto un ottimo Ganna; Pogacar domina ancora: vince a Le Lioran e allunga in classifica.

Tour de France Daily #10: Tadej Poga?ar seeks redemption at Le Lioran after 2024, delivering a controlled victory on the Col de Pertus. Dive into the full episode with Davide Terraneo, Davide Filippi and Luca Pellegrini as they dissect Tour 2026 and the … x.com

[Preparazione prima della corsa] Tour de France Femmes: Presentazione delle cicliste per la classifica generale reddit

Tour de France, Waerenskjold vince la tappa di Nevers, Pogacar in maglia giallaDopo le fatiche di martedì, una (possibile) giornata di 'relax' per il gruppo con un finale di tappa disegnato per i velocisti. Partenza da Vichy e arrivo (dopo 161,3 km) a Nevers, nel nord della Fran ... sport.sky.it

Tour De France: tutteLo sloveno parte a 1km dalla cima al Col de Pertus e fa il vuoto. Proprio dove nel 2024 aveva incassato l’ultima vera sconfitta in uno sprint a due con Vingegaard. Il danese perde 44, Evenepoel secon ... gazzetta.it