LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Cattaneo al comando con un gran tempo tra poco la partenza dei big

Notizia in breve

Cattaneo ha concluso in prima posizione nella tappa odierna del Tour de France 2026, segnando il miglior tempo tra i ciclisti arrivati. La gara prosegue con la partenza dei big, prevista a breve. La classifica generale vede Cattaneo in testa, mentre la top ten include altri corridori con tempi variabili. La cronometro ha visto numerosi cambiamenti rispetto alle precedenti tappe, con alcuni favoriti che hanno perso posizioni. La gara si svolge in modalità live, con aggiornamenti continui.