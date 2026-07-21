LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Cattaneo al comando con un gran tempo tra poco la partenza dei big

Da oasport.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Cattaneo ha concluso in prima posizione nella tappa odierna del Tour de France 2026, segnando il miglior tempo tra i ciclisti arrivati. La gara prosegue con la partenza dei big, prevista a breve. La classifica generale vede Cattaneo in testa, mentre la top ten include altri corridori con tempi variabili. La cronometro ha visto numerosi cambiamenti rispetto alle precedenti tappe, con alcuni favoriti che hanno perso posizioni. La gara si svolge in modalità live, con aggiornamenti continui.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.35 Ecco la top ten dei corridori al traguardo: 1 CATTANEO Mattia 34.01,28 34.01,28 46 2 ARMIRAIL Bruno 0.13,45 34.14,73 45.7 3 TARLING Joshua 0.19,76 34.21,04 45.6 4 GANNA Filippo 0.24,62 34.25,90 45.5 5 ARTZ Huub 0.47,92 34.49,20 45 6 HOOLE Daan 0.59,13 35.00,41 44.7 7 GUERNALEC Thibault 1.04,49 35.05,77 44.6 8 COSTIOU Ewen 1.07,06 35.08,34 44.6 9 PARET-PEINTRE Aurélien 1.15,20 35.16,48 44.4 10 SCHMID Mauro 1.23,81 35.25,09 44.2 16.33 Felix Gro?schartner è davanti al primo intermedio, con 6? su Hoole e 13? su Cattaneo. 16. 🔗 Leggi su Oasport.it

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