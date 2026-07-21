Il ciclista Armirail ha tagliato per primo il traguardo nella tappa di oggi del Tour de France 2026, davanti a Tarling e Ganna del team INEOS. La classifica generale vede ancora in testa i leader della corsa, mentre la cronometro delle 16.02 ha già mostrato i primi dieci tempi al primo intermedio, con Hoole al comando. La corsa prosegue con i corridori impegnati nelle successive frazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.02 Ecco i primi dieci tempi al primo intermedio: 1 HOOLE Daan 8.52,76 8.52,76 32.4 2 GANNA Filippo 0.05,90 8.58,66 32.1 3 ARMIRAIL Bruno 0.08,73 9.01,49 31.9 4 GUERNALEC Thibault 0.15,94 9.08,70 31.5 5 ARTZ Huub 0.17,73 9.10,49 31.4 6 COSTIOU Ewen 0.18,36 9.11,12 31.4 7 TARLING Joshua 0.20,43 9.13,19 31.2 8 PARET-PEINTRE Aurélien 0.20,63 9.13,39 31.2 9 THOMAS Benjamin 0.26,66 9.19,42 30.9 10 AZPARREN Xabier Mikel 0.27,62 9.20,38 30.8 16.01 Costiou chiude la sua prova al settimo posto, con 53? di ritardo da Armirail. 15.59 Solo due italiani non hanno ancora preso il via e sono Antonio Tiberi e Davide Piganzoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Armirail primo sul traguardo davanti al duo INEOS Tarling-Ganna

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