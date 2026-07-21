LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Armirail primo sul traguardo Cattaneo in testa al secondo e al terzo intermedio

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, Armirail è arrivato primo al traguardo, mentre Cattaneo si è posizionato in testa ai primi due intermedie e al terzo. Alla partenza, Thymen Arensmann è stato in ritardo e è partito dopo il via ufficiale. La classifica generale e la startlist per la cronometro sono disponibili online.