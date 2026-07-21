LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Armirail primo sul traguardo Cattaneo in testa al secondo e al terzo intermedio
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, Armirail è arrivato primo al traguardo, mentre Cattaneo si è posizionato in testa ai primi due intermedie e al terzo. Alla partenza, Thymen Arensmann è stato in ritardo e è partito dopo il via ufficiale. La classifica generale e la startlist per la cronometro sono disponibili online.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 16.27 In ritardo alla partenza Thymen Arensmann, che arriva allo start dopo il via ufficiale. L’olandese doveva essere uno dei protagonisti di questa prova, ma ha già perso 10? con questo pasticcio alla partenza. 16.24 Cattaneo davanti anche al terzo intermedio, ma il vantaggio su Armirail è sceso a 8?. 16.23 Ecco i primi dieci tempi al secondo intermedio: 1 CATTANEO Mattia 17.14,42 0.00,0 33.758 2 ARMIRAIL Bruno 17.24,83 0.10,41 33.422 3 GUERNALEC Thibault 17.43,42 0.29,0 32.837 4 GANNA Filippo 17.43,58 0.29,16 32.833 5 ARTZ Huub 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
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