Negli anni '80, Bologna e Firenze si affermarono come centri di una nuova cultura notturna, tra rock e discoteca. Le due città divennero punti di riferimento per giovani che cercavano alternative alle tradizionali forme di divertimento, unendo musica dal vivo e atmosfere ribelli. Questa scena attirava molti appassionati che trascorrevano le notti in locali e spazi dedicati, creando un movimento di controcultura che durò diversi anni.

C’è stato un periodo, l’inizio degli anni 80, nel quale Bologna e Firenze erano diventate le capitali di una nuova idea di vita notturna. Rock e discoteca, chitarre elettriche e ribellione giovanile animavano percorsi che terminavano all’alba, fuori dalle consuete rotte del divertimento. I Litfiba sono stati tra i protagonisti assoluti di questa scena, una esperienza nata in una cantina nel centro della capitale toscana e diventata di grande successo con la pubblicazione, nel 1986, del loro disco monumento, 17 Re. Un album doppio che affronta, per le vie trasfigurate della mitologia, i grandi temi della società e che adesso viene celebrato con un tour che vede nuovamente insieme i componenti originali della formazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Litfiba Il ritorno tra rock e disobbedienza

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