Tutto Litfiba Live la tribute rock band a Pinarella

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 14 giugno, a Pinarella di Cervia, si è tenuto lo spettacolo “Tutto Litfiba Live” al Bagno Italia & Giuliana. La tribute band ha riproposto i brani più noti dei Litfiba, con un’esibizione dedicata all’energia e al sound della formazione fiorentina. L’evento fa parte del tour Raga 'N Roll, che si svolge in diverse località.

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Domenica 14 giugno, il tour di Raga 'N Roll approda a Bagno Italia & Giuliana di Pinarella di Cervia con “TUTTO LITFIBA LIVE”, uno spettacolo che celebra l’energia, il sound e l’attitudine della storica band fiorentina. Location: Bagno Italia & Giuliana – Pinarella di CerviaOre 18:00Info e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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