Tutto Litfiba Live la tribute rock band a Pinarella

Notizia in breve

Domenica 14 giugno, a Pinarella di Cervia, si è tenuto lo spettacolo “Tutto Litfiba Live” al Bagno Italia & Giuliana. La tribute band ha riproposto i brani più noti dei Litfiba, con un’esibizione dedicata all’energia e al sound della formazione fiorentina. L’evento fa parte del tour Raga 'N Roll, che si svolge in diverse località.