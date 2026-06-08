Tutto Litfiba Live la tribute rock band a Pinarella
Domenica 14 giugno, a Pinarella di Cervia, si è tenuto lo spettacolo “Tutto Litfiba Live” al Bagno Italia & Giuliana. La tribute band ha riproposto i brani più noti dei Litfiba, con un’esibizione dedicata all’energia e al sound della formazione fiorentina. L’evento fa parte del tour Raga 'N Roll, che si svolge in diverse località.
Domenica 14 giugno, il tour di Raga 'N Roll approda a Bagno Italia & Giuliana di Pinarella di Cervia con “TUTTO LITFIBA LIVE”, uno spettacolo che celebra l’energia, il sound e l’attitudine della storica band fiorentina. Location: Bagno Italia & Giuliana – Pinarella di CerviaOre 18:00Info e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Notizie e thread social correlati
All'Hard Rock Cafè in concerto la Negramaro tribute bandVenerdì 5 giugno alle 21, all’Hard Rock Cafe di Firenze, si esibirà per la prima volta la Negramaro Tribute band.
All'Hard Rock Cafe di Firenze il concerto dei Radioactive, la tribute band degli Imagine DragonsVenerdì 22 maggio alle 21, all'Hard Rock Cafe di Firenze, si esibirà la tribute band dei Imagine Dragons, i Radioactive.
Si parla di: Concerti da vedere a Bologna nel 2026-2027; Tedua irrompe in vetta alla hit parade, terzo Samurai Jay.