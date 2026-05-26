Litfiba in concerto a Rock in Roma 2026

Quarant’anni di “17 Re” – Tour 2026 fa tappa al Rock in Roma il 16 luglio. I Litfiba saranno protagonisti all'Ippodromo delle Capannelle nel cuore dell'estate romana. L'appuntamento è per l'apertura cancelli alle 18,30 e con l'inizio concerto alle 21. Ingresso da via Appia Nuova, 1245. Biglietti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Litfiba, intervista al Concertone del Primo Maggio

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Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: i cantanti confermati da Geolier ai Litfiba e DitonellapiagaIl concerto del Primo Maggio 2026 a Roma si avvicina e sono stati confermati diversi artisti per l’evento.

Concerto Primo Maggio a Roma, tra i cantanti già in scaletta ci sono Litfiba, Ditonellapiaga, Sayf e GeolierA Roma si prepara il tradizionale concerto del Primo Maggio, con alcuni degli artisti già annunciati per l’evento di quest’anno.

Temi più discussi: 17 Re, la ristampa celebra i 40 anni del disco dei Litfiba; Concerto del 1 maggio a Roma, gli artisti sul palco quest'anno; A Trani arriva il cofondatore e storico bassista dei Litfiba Gianni Maroccolo; Concerto Primo Maggio 2026: scaletta, cantanti, orari su TV e streaming.

Piero Pelù of Litfiba performs at Concerto del Primo Maggio 2026 at Piazza San Giovanni in Laterano in Rome, Italy on May 1, 2026. ALTOSAXO Music Apparel altosaxo.net x.com

Baglioni e Litfiba in concerto alle Cascine a luglioClaudio Baglioni (16 luglio) e Litfiba (23 luglio) saranno i grandi protagonisti dei concerti estivi al Prato delle Cornacchie del parco delle Cascine a Firenze. Grazie alla collaborazione del Comune ... ansa.it

I Litfiba in concerto a Palmanova l’11 agostoIl gruppo dei Litfiba, nella sua formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, si ritroverà sui palchi di numerose città italiane per celebrare il ... rainews.it