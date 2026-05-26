Litfiba in concerto a Rock in Roma 2026
Il 16 luglio, i Litfiba si esibiranno all'Ippodromo delle Capannelle durante il Rock in Roma 2026. La band festeggia i quarant’anni di “17 Re” con il tour 2026, che attraversa diverse città italiane. La performance si svolgerà nel contesto di una delle più grandi manifestazioni musicali estive. La data segna una tappa importante per il gruppo, che torna a esibirsi dal vivo dopo un periodo di pause.
Quarant’anni di “17 Re” – Tour 2026 fa tappa al Rock in Roma il 16 luglio. I Litfiba saranno protagonisti all'Ippodromo delle Capannelle nel cuore dell'estate romana. L'appuntamento è per l'apertura cancelli alle 18,30 e con l'inizio concerto alle 21. Ingresso da via Appia Nuova, 1245. Biglietti. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Litfiba, intervista al Concertone del Primo Maggio
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Domani sera Art on the road insieme ai I LITFIBA #eventilatina #tributeband #musicalive #concerto facebook
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