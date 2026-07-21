Un uomo è stato arrestato a Potenza dopo una lite violenta in casa. Gli agenti, intervenuti su segnalazione, hanno trovato l’uomo che aveva perseguitato la sua ex compagna con comportamenti molesti e intimidatori. La misura cautelare prevede il divieto di avvicinarsi alla vittima e l’obbligo di portare un braccialetto elettronico. L’intervento è avvenuto in seguito a una richiesta di aiuto da parte di una donna.

È stato eseguito un arresto per stalking a Potenza, dove un uomo è stato fermato dopo una segnalazione per una violenta lite domestica. L’uomo, gravemente indiziato, è stato sottoposto a misura cautelare con braccialetto elettronico per aver perseguitato la sua ex compagna con comportamenti molesti e intimidatori. L’intervento delle forze dell’ordine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Potenza. Gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 1 1 2, che segnalava una lite particolarmente violenta in ambito domestico. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lite violenta in casa a Potenza, poi la scoperta degli agenti: scatta l’arresto per stalking

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