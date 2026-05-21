Yungblud scatta l’arresto per la donna accusata di stalking

Una donna accusata di stalking nei confronti di un artista di Doncaster è stata soggetta a un mandato di arresto dopo che le è stato vietato di partecipare ai suoi concerti. La misura è stata presa in seguito alle accuse mosse nei confronti di Theresa Foley, che si trovava al centro di un procedimento legale legato al comportamento nei confronti della celebrità. La donna non potrà più assistere agli eventi del cantante fino a eventuali sviluppi della vicenda.

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Dopo il divieto di partecipare ai concerti di Youngblud, per Theresa Foley, donna accusata di stalking nei confronti dell’artista di Doncaster, è stato emesso un mandato di arresto. La Foley è accusata di aver violato i termini di un ordine restrittivo di cinque anni contro lo stalking, emesso dal tribunale di South Yorkshire lo scorso gennaio, per aver urlato contro i fan in coda per vedere la star esibirsi a Londra ad aprile. Lo scorso 18 maggio, la Foley avrebbe dovuto comparire davanti ai magistrati di Highbury Corner con l’accusa di aver violato l’ordine, ma non si è presentata. I magistrati hanno emesso un mandato e autorizzato la polizia ad arrestarla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Yungblud, scatta l’arresto per la donna accusata di stalking ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Roberta Bruzzone accusata di stalking: minacce, fake e insulti contro la collega SionisDopo tre anni di presunta persecuzione online, la criminologa Roberta Bruzzone rischia il processo: messaggi coordinati su Facebook, YouTube e Twitch... Eugenia Carfora, ex bidella accusata di stalking: licenziamento confermatoDopo un po' di silenzio ci sono aggiornamenti sul caso dell’ex bidella accusata di stalking.