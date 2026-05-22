Catania lite violenta vicino alla stazione | arresto e denuncia per due uomini stranieri

Due uomini stranieri sono stati arrestati e denunciati a Catania dopo una lite violenta avvenuta vicino alla stazione ferroviaria, interviene la Polizia in seguito alle segnalazioni dei cittadini. L’episodio è avvenuto nei giorni recenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la rissa. Nessuna informazione è stata fornita sulle cause dello scontro o sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte. La situazione è stata riportata alle autorità che hanno gestito l’intervento.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia dopo le segnalazioni dei cittadini. Nei giorni scorsi la Polizia di Stato è intervenuta nella zona della stazione per sedare una violenta lite tra due uomini stranieri senza fissa dimora, entrambi di nazionalità marocchina e risultati irregolari sul territorio nazionale. A far scattare l’allarme sono state diverse segnalazioni arrivate alla Sala Operativa della Questura di Catania, inclusa quella del proprietario di un bar della zona, che aveva inizialmente provato a intervenire per calmare la situazione senza successo. Aggressione e danni al locale commerciale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, i due uomini — di 30 e 27 anni — avrebbero dato vita a una colluttazione nei pressi dell’esercizio commerciale, degenerata rapidamente in un episodio di forte tensione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, lite violenta vicino alla stazione: arresto e denuncia per due uomini stranieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Catania - Picchia il figlio e il video finisce su Tik Tok, il padre fermato per maltrattamenti Sullo stesso argomento Violenta lite tra due persone in un locale di Adrano vicino Catania, scatta il provvedimento della QuesturaL’attività di un bar di via Maria Santissima delle Salette ad Adrano ha ricevuto la sospensione per 10 giorni a seguito di una violenta lite avvenuta... Roma: violenta lite in strada nel quartiere Esquilino, un arresto e una denunciaProsegue incessante l’attività di monitoraggio e controllo da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nel rione Esquilino, con l’obiettivo di... Catania, danneggiano un bar e aggrediscono il titolare: due arresti in zona stazioneViolenta lite culminata con il danneggiamento di un’attività commerciale e minacce al proprietario. Arrestati due uomini. catania.liveuniversity.it Catania. Rissa violenta in un locale vicino viale Africa: scatta la sospensione per 15 giorniLa Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di un locale notturno nei pressi di viale Africa per comprovate esigenze di ordine pubblico. Il provvedimento di sospensione ha ... libertasicilia.it