L’Italia sta con Roggero la sinistra sta con Fakir

In Italia, il sostegno pubblico si è concentrato su Roggero, mentre la sinistra si schiera con Fakir. I progressisti avevano tentato di usare una vittima come simbolo elettorale, simile a quanto avvenuto con George Floyd negli Stati Uniti. Tuttavia, la rapidità con cui si è cercato di presentare Fakir come martire potrebbe portare a una rappresentazione distorta della realtà, rischiando di attribuire a lui caratteristiche che non ha.

I progressisti cercavano un morto da strumentalizzare in campagna elettorale, come è accaduto con George Floyd oltreoceano. Ma la fretta rischia di portarli a spacciare per martire chi non lo è affatto. La sinistra ha trovato un nuovo martire da usare a sostegno della tesi che, con Meloni a Palazzo Chigi, l’Italia si è trasformata in uno Stato di polizia. Per la morte di Fakir Abderrahim, l’extracomunitario deceduto mentre veniva fermato dagli agenti di una volante, il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha organizzato un presidio in piazza Nettuno. Obiettivo? «Unire la popolazione e affrontare questa tragedia da città democratica». Non si sa bene in che cosa consista un presidio democratico e, soprattutto, a che cosa serva, ma non importa: ciò che conta è manifestare. 🔗 Leggi su Laverita.info

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