Hernanes difende pubblicamente l’allenatore della Juventus, definendo “follia” metterlo in discussione. Il giocatore sottolinea che il tecnico sta portando avanti un percorso importante con la squadra. Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo le recenti critiche rivolte all’allenatore, che ha ricevuto commenti contrastanti da parte di alcuni tifosi e analisti. Hernanes ha espresso fiducia nel lavoro del tecnico e nel progetto in corso.

di Francesco Spagnolo Hernanes si schiera con Spalletti parlando addirittura di follia mettere in discussione il tecnico della Juve. Cosa ha detto l’ex bianconero. Il futuro della panchina della Juventus continua a far discutere, dividendo l’opinione pubblica tra chi invoca una rivoluzione immediata e chi, invece, predilige la linea della continuità. Recentemente sono emerse diverse indiscrezioni sulla posizione di Luciano Spalletti, con una parte della critica che ha iniziato a sollevare dubbi sulla sua effettiva permanenza a Torino. Nonostante i rumors, la società ha blindato il tecnico di Certaldo con un prolungamento contrattuale fino al 2028, a dimostrazione di una visione condivisa a lungo termine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Hernanes sta con Spalletti: «Per me è follia metterlo in discussione. Sta facendo un percorso molto importante con la Juve»

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