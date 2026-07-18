Volley Italia femminile | conclusa la settimana di allenamenti a Macao
Le squadre nazionali femminili di pallavolo hanno terminato gli allenamenti a Macao, dove erano arrivate lunedì 13 luglio. La settimana di preparazione si è conclusa e domani le atlete avranno un giorno di riposo. La fase successiva prevede l'inizio delle Finali della Volleyball Nations League 2026, che assegneranno il primo titolo della stagione estiva.
Inizia il conto alla rovescia in vista delle Finals di Volleyball Nations League 2026. Le azzurre, a Macao da lunedì 13 luglio, hanno concluso un proficuo periodo di allenamenti e domani godranno di un giorno di assoluto riposo prima di tuffarsi nella settimana che assegnerà il primo titolo dell'estate. L'Italia, detentrice delle ultime due edizioni (Bangkok 2024 e Lodz 2025), scenderà in campo al Macau East Asian Games Dome, mercoledì 22 luglio alle ore 10:00 italiane per affrontare l'Olanda nella sfida valida per il primo quarto di finale. La vincitrice incocerà in semifinale la vincente del match Brasile-Giappone. Le 14 azzurre per le Finals di Macao. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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