Volley Italia femminile | conclusa la settimana di allenamenti a Macao

Notizia in breve

Le squadre nazionali femminili di pallavolo hanno terminato gli allenamenti a Macao, dove erano arrivate lunedì 13 luglio. La settimana di preparazione si è conclusa e domani le atlete avranno un giorno di riposo. La fase successiva prevede l'inizio delle Finali della Volleyball Nations League 2026, che assegneranno il primo titolo della stagione estiva.