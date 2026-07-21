A Palermo si svolge il torneo di tennis femminile italiano con Urgesi che inizia bene. Tyra Grant è protagonista di un derby interessante. Le ultime due settimane hanno visto un calendario meno orientato al circuito principale e più ai tornei WTA 125. Questa scelta riguarda motivi specifici, anche se non sono stati dettagliati. La competizione si concentra sui tornei di livello inferiore rispetto ai grandi eventi del circuito.

Sono due settimane, quelle del tennis femminile italiano, paradossalmente meno concentrate sul circuito maggiore e con un focus più elevato sui tornei WTA 125, per due motivi. Il primo è che, adesso, in Italia se ne stanno tenendo diversi, il secondo è che delle italiane in tante stanno cercando di emergere o riemergere, a seconda delle situazioni. Ma andiamo con ordine, partendo da Roma e finendo, come punto principale della questione, a Palermo. Partiamo da Roma, dall’Antico Tiro a Volo, di recente promosso a WTA 125 dopo una storia importante in termini di albo d’oro dal 2005 (Oprandi, Garbin, McHale, Trevisan, Yastremska, Errani, Bouzas Maneiro). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia femminile del futuro di scena a Palermo. Urgesi parte bene, Tyra Grant chiamata ad un derby intrigante

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Temi più discussi: Matteo Donati, coach di Tyra Grant: Ha un talento speciale. Tra Roma e Wimbledon ha dato grandi segnali; Ranking Wta: Jasmine Paolini recupera: è 15ª. Tyra Grant sale di 31 posizioni e sogna la top 100; Sinner batte Zverev in rimonta e conquista Wimbledon per la 2ª volta di seguito; Wta 125 Roma, Bronzetti si ferma in finale: vince 6-3 6-1 Francesca Jones.

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