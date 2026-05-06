Internazionali i risultati di oggi | a 18 anni Tyra Grant vince il derby azzurro

Oggi si sono svolti i match degli Internazionali di tennis, con un risultato che ha attirato l'attenzione. A soli 18 anni, Tyra Grant ha conquistato la vittoria nel suo primo incontro nel tabellone principale a Roma. La giovane atleta ha superato avversarie di livello, segnando un risultato importante nella sua carriera. La partita ha attirato pubblico e media, evidenziando il suo emergente talento nel panorama tennistico.

La prima volta di Tyra Grant: a 18 anni la promessa del tennis azzurro femminile vince il suo primo match di main draw a Roma. È anche la prima vittoria azzurra agli Internazionali 2026, arrivata nel derby contro la 22enne Pigato. Oggi, nel tabellone WTA, sono arrivate altre tre sconfitte: salutano Stefanini, Brancaccio e Urgesi. È ancora in campo invece Matteo Arnaldi, che affronta lo spagnolo Munar. In serata poi toccherà ad altre due azzurre, Cocciaretto e Basiletti. Ma anche a Federico Cinà: il 19enne affronta il belga Blockx, in rampa di lancio e reduce dalla semifinale di Madrid. Grant vince il derby. Tyra Grant, numero 234 del ranking Wta, si aggiudica il derby azzurro con Lisa Pigato, numero 141 della classifica mondiale, nel primo turno degli Internazionali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, i risultati di oggi: a 18 anni Tyra Grant vince il derby azzurro Notizie correlate IBI 2026, derby azzurro alla Grant: Pigato domina il primo set poi crolla, la 18enne romana vince 1-6 6-2 6-4Dopo oltre due ore di lotta sul campo BNP Paribas Arena, la romana si impone rimontando un set di svantaggio. Tyra Grant, che forza: vince a Madrid la sua prima partita nel circuito WtaLa prima vittoria nel tabellone principale di un torneo Wta di Tyra Grant (clicca qui per il suo ritratto) riscatta una giornata molto, molto... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tyra Grant: Per uno Slam mi serve pazienza, ho studiato con Jannik; LIVE Grant-Pigato, WTA Roma 2026 in DIRETTA: sfida tra due emergenti italiane; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; IBI 26, il tabellone delle italiane. Internazionali Roma diretta: oggi in campo Arnaldi e Cinà, Tyra Grant batte Pigato nel derby azzurro. Programma, orari e dove vederli (anche in chiaro)Internazionali Roma 2026, la diretta della giornata di oggi, mercoledì 6 maggio. Sette italiani in campo nel corso della giornata, tra cui 5 nel tabellone femminile e 2 nel maschile ... ilmattino.it DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026 | Arnaldi Munar video streaming tv: Tyra Grant vince il derby (6 maggio)Diretta Internazionali d'Italia 2026 streaming video Tv8: il grande tennis sbarca a Roma, al Foro Italico la prima giornata del torneo maschile. ilsussidiario.net Tyra Caterina Grant si aggiudica il derby azzurro contro Lisa Pigato e avanza al secondo turno degli Internazionali d'Italia. La tennista romana, infatti, è riuscita ad avere la meglio sulla connazionale in tre set rimontando dopo il primo set perso e ribaltando la s - facebook.com facebook Tyra Grant si aggiudica il derby contro Lisa Pigato Al prossimo turno sarà sfida tra teenager contro Mboko @BMWItalia x.com