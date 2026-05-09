Da bambina, passava ogni anno gli Internazionali di tennis, un appuntamento che desiderava ardentemente fin da piccola. Ora, con una carriera alle spalle, si definisce una mamma molto presente e vede nel futuro una giovane atleta. La sua esperienza personale si intreccia con il sogno di vedere nuove generazioni crescere e competere sui campi del Foro Italico.

Quando parte a parlare di tennis, Flavia Pennetta è come Usain Bolt nei 100 metri: fa ciao ciao con la manina e non si ferma più. “Ci sono tante cose della mia carriera che penso di non ricordare, poi basta qualcuno che mi riporta indietro e.”. E via, allora. Internazionali di Roma uguale. “Sogno. Per me come per ogni bambino italiano che vuole fare il tennista. Da piccola andavo ogni anno al Foro Italico coi miei genitori, chiaramente avevamo i biglietti in ‘piccionaia’, talmente in alto che i giocatori li vedevo piccoli piccoli. Sono cresciuta con questo torneo nella testa, arrivare a giocarlo è stato bellissimo”. Il ricordo più bello? “Ne ho uno divertente su Renzo Furlan, gliel’ho anche raccontato.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pennetta: "Cresciuta col sogno Foro Italico. Tyra Grant è il futuro, sono una mamma pesante"

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