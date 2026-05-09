Pennetta | Cresciuta col sogno Foro Italico Tyra Grant è il futuro sono una mamma pesante
Da bambina, passava ogni anno gli Internazionali di tennis, un appuntamento che desiderava ardentemente fin da piccola. Ora, con una carriera alle spalle, si definisce una mamma molto presente e vede nel futuro una giovane atleta. La sua esperienza personale si intreccia con il sogno di vedere nuove generazioni crescere e competere sui campi del Foro Italico.
Quando parte a parlare di tennis, Flavia Pennetta è come Usain Bolt nei 100 metri: fa ciao ciao con la manina e non si ferma più. “Ci sono tante cose della mia carriera che penso di non ricordare, poi basta qualcuno che mi riporta indietro e.”. E via, allora. Internazionali di Roma uguale. “Sogno. Per me come per ogni bambino italiano che vuole fare il tennista. Da piccola andavo ogni anno al Foro Italico coi miei genitori, chiaramente avevamo i biglietti in ‘piccionaia’, talmente in alto che i giocatori li vedevo piccoli piccoli. Sono cresciuta con questo torneo nella testa, arrivare a giocarlo è stato bellissimo”. Il ricordo più bello? “Ne ho uno divertente su Renzo Furlan, gliel’ho anche raccontato.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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