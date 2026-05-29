Nel primo quadrimestre del 2026, i tempi di attesa per visite ed esami sono migliorati rispetto all’anno precedente. Per le prime visite, il rispetto dei tempi previsti è stato del 78,7%, rispetto al 76,1% dello stesso periodo del 2025. Tuttavia, circa 2,4 milioni di persone hanno ancora dovuto attendere oltre i tempi stabiliti. La situazione riguarda principalmente le liste d’attesa per visite ed esami.

Migliorano i tempi delle liste d’attesa nel primo quadrimestre del 2026: per le prime visite le tempistiche sono state rispettate nel 78,7% dei casi, contro il 76,1% dello stesso periodo dell’anno precedente. Per gli esami diagnostici, invece, si passa dall’83% all’ 84,7%. Ma tra gennaio e aprile 2026, calcola ‘Quotidiano Sanità’, sui circa 12 milioni di prenotazioni acquisite dalla Piattaforma nazionale delle liste d’attesa, 1,5 milioni di prime visite e 900mila esami diagnostici sono rimasti fuori dai tempi di garanzia. “Dopo più di 47 anni dalla fondazione del Servizio sanitario nazionale l’Italia oggi ha una piattaforma nazionale dedicata al monitoraggio delle liste d’attesa”, sottolinea il ministro della Salute Orazio Schillaci dalla sede di Agenas, dove il nuovo strumento è stato presentato alla stampa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Liste d’attesa, tempi non rispettati per 2,4 milioni tra visite ed esami

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Sanità, liste d’attesa: nel 2026 tempi non rispettati per 2,4 milioni di visite ed esami x.com

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