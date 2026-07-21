Liste d’attesa i dati per Regione | visite ed esami ancora in ritardo per 2,8 milioni d’italiani In ritardo due colonscopie urgenti su tre

Sono 2,8 milioni gli italiani che aspettano ancora visite ed esami. Ma si registrano miglioramenti: oltre un milione e 600 mila di prestazioni in più sono garantiti entro i tempi di attesa. È il risultato registrato nel primo semestre del 2026 – rispetto allo stesso periodo del 2025 – dal Servizio sanitario nazionale. Sembra quindi che la legge del 2024 sul contrasto delle liste di attesa cominci a dare i suoi frutti e non si fanno attendere i commenti positivi di Agenas e del ministro della Salute Orazio Schillaci. Ma per i festeggiamenti è ancora troppo presto: il confronto è limitato e non è del tutto credibile. Il documento pubblicato da Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, arriva a pochi mesi dalla presentazione della nuova piattaforma nazionale per il monitoraggio delle liste di attesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Temi più discussi: Liste d’attesa in sanità, a due anni dalla legge solo due Regioni adempienti sui tempi massimi; Piattaforma Nazionale Liste di Attesa è passo in avanti, ma non basta; Liste d'attesa, solo Basilicata e Marche rispettano i tempi, ma le disuguaglianze persistono; Liste d’attesa, ci pensa l’associazione Luca Coscioni: un numero per il diritto alle cure.

La Basilicata è tra le regioni con le migliori performance sui tempi delle liste d’attesa secondo il nuovo monitoraggio Agenas. Per l’assessore Latronico il risultato conferma il lavoro svolto e gli investimenti nella sanità regionale. x.com

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