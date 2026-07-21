Liste d’attesa i dati per Regione | visite ed esami ancora in ritardo per 2,8 milioni d’italiani In ritardo due colonscopie urgenti su tre
In Italia, 2,8 milioni di persone aspettano ancora visite ed esami, con due terzi delle colonscopie urgenti in ritardo. Tuttavia, ci sono segnali di miglioramento, poiché più di 1,6 milioni di prestazioni vengono eseguite entro i tempi previsti. I dati sono stati raccolti a livello regionale e mostrano una situazione ancora critica, ma in miglioramento rispetto ai mesi precedenti.
Sono 2,8 milioni gli italiani che aspettano ancora visite ed esami. Ma si registrano miglioramenti: oltre un milione e 600 mila di prestazioni in più sono garantiti entro i tempi di attesa. È il risultato registrato nel primo semestre del 2026 – rispetto allo stesso periodo del 2025 – dal Servizio sanitario nazionale. Sembra quindi che la legge del 2024 sul contrasto delle liste di attesa cominci a dare i suoi frutti e non si fanno attendere i commenti positivi di Agenas e del ministro della Salute Orazio Schillaci. Ma per i festeggiamenti è ancora troppo presto: il confronto è limitato e non è del tutto credibile. Il documento pubblicato da Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, arriva a pochi mesi dalla presentazione della nuova piattaforma nazionale per il monitoraggio delle liste di attesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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