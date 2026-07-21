Nel primo semestre del 2026, sono state garantite oltre un milione e seicentomila visite ed esami diagnostici in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo incremento indica miglioramenti nelle liste d’attesa gestite dal Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, l’Agenas segnala ancora criticità e progressi nel sistema, evidenziando come le risposte siano cambiate rispetto al passato.

Oltre un milione e seicentomila visite ed esami diagnostici in più garantiti entro i tempi di attesa. Un numero che ‘fotografa’ i progressi sul fronte delle liste d’attesa registrati nel primo semestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno dal Servizio Sanitario Nazionale. Il dato emerge dal primo Bollettino trimestrale sull’andamento delle liste di attesa predisposto da Agenas, dopo la presentazione della nuova Piattaforma nazionale per il monitoraggio delle Liste di Attesa, che consente di seguire – mese per mese e Regione per Regione – l’andamento dei tempi di attesa per 14 tipologie di prime visite e 22 accertamenti diagnostici. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Liste d’attesa per visite ed esami in Italia, Agenas tra progressi e criticità

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14/01/2026 Toscana- Liste d'attesa, FdI: visite ed esami negli ospedali anche la sera.

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