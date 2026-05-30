Liste d' attesa Catanzaro | Sicilia in controtendenza peggiorano visite ed esami diagnostici
Nella regione Sicilia, le liste d’attesa per visite ed esami diagnostici sono peggiorate, mentre nel resto d’Italia si registra un miglioramento. Lo ha comunicato l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il capogruppo del Pd all’Ars ha commentato i dati, sottolineando la tendenza negativa nella regione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori analisi o commenti.
La Sicilia peggiora nelle liste d'attesa mentre il resto d'Italia migliora. Lo denuncia Michele Catanzaro, capogruppo del Pd all'Ars, commentando i dati diffusi da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.Tra il 2025 e i primi quattro mesi del 2026 l'Isola arretra sia nelle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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