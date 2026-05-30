Liste d' attesa Catanzaro | Sicilia in controtendenza peggiorano visite ed esami diagnostici

Notizia in breve

Nella regione Sicilia, le liste d’attesa per visite ed esami diagnostici sono peggiorate, mentre nel resto d’Italia si registra un miglioramento. Lo ha comunicato l’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il capogruppo del Pd all’Ars ha commentato i dati, sottolineando la tendenza negativa nella regione. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori analisi o commenti.