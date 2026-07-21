La Toscana si posiziona tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d’attesa per gli esami diagnostici, secondo il rapporto Agenas. Tuttavia, la regione ha parametri peggiori rispetto ad altre in merito alle prime visite mediche, dove si colloca tra le ultime sei. La differenza tra le due aree evidenzia un miglioramento nella diagnostica, mentre le prime visite restano un punto debole.

Firenze, 21 luglio 2026 – La Toscana si conferma tra le regioni italiane più efficienti nella gestione delle liste d'attesa sul fronte degli esami diagnostici, ma risulta indietro a molti territori per quanto riguarda la prime visite. È quanto emerge dall'ultimo bollettino di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che fotografa l'andamento dei tempi di attesa nelle diverse realtà del Paese. Se per le prime visite la regione garantisce il rispetto dei tempi nel 77,2% dei casi, per gli esami diagnostici la percentuale sale all'89,6%, uno dei migliori risultati a livello nazionale. I dati. Per quanto riguarda le prime... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Liste d’attesa, la Toscana nel rapporto Agenas. Bene la diagnostica, ma sulle prime visite è indietro: soltanto in 6 fanno peggio

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