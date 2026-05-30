Nella battaglia sui numeri delle liste di attesa, quelli forniti da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) raccontano di un miglioramento delle prestazioni in Umbria nell’ultimo anno. Si tratta di numeri basati sulla Piattaforma nazionale per le liste d’attesa dove per la nostra regione è stato segnalato un miglioramento dei principali indici valutati. Nel confronto tra il primo quadrimestre dello scorso anno e di quello attuale, riguardo alla percentuale dei tempi rispettati per le prime visite l’Umbria migliora di quasi il sei per cento, passando dal 57,2 al 63,1. Lo standard regionale però è molto al di sotto di quello medio nazionale, salito dal 76,1 per cento al 78,7 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il "nodo" delle liste di attesa. Prime visite, migliorano i tempi. E sulle “urgenze“ ottime risposte

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