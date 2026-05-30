Il nodo delle liste di attesa Prime visite migliorano i tempi E sulle urgenze ottime risposte
Nell’ultimo anno, i dati di Agenas segnalano un miglioramento nei tempi di attesa per le prime visite in Umbria. Le liste di attesa si riducono, mentre per le urgenze le risposte risultano più tempestive. I numeri indicano un trend positivo, con una diminuzione dei tempi di attesa rispetto all’anno precedente. Nessuna informazione specifica sui valori numerici o sulle cause di tali variazioni.
Nella battaglia sui numeri delle liste di attesa, quelli forniti da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) raccontano di un miglioramento delle prestazioni in Umbria nell’ultimo anno. Si tratta di numeri basati sulla Piattaforma nazionale per le liste d’attesa dove per la nostra regione è stato segnalato un miglioramento dei principali indici valutati. Nel confronto tra il primo quadrimestre dello scorso anno e di quello attuale, riguardo alla percentuale dei tempi rispettati per le prime visite l’Umbria migliora di quasi il sei per cento, passando dal 57,2 al 63,1. Lo standard regionale però è molto al di sotto di quello medio nazionale, salito dal 76,1 per cento al 78,7 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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