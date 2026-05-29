Visite ed esami in Emilia Romagna caos liste d' attesa? Cosa dicono i nuovi dati

In Emilia Romagna, le liste di attesa per visite ed esami sono state al centro di un'analisi recente. Secondo i dati pubblicati, in alcune strutture i tempi di attesa superano le due settimane, mentre in altre si attestano intorno ai sette giorni. Le richieste di prenotazione sono aumentate del 10% rispetto all’anno precedente, con picchi nelle specialità di diagnostica e cardiologia. Le strutture sanitarie segnalano un incremento di prenotazioni, ma anche difficoltà nel garantire tempi rapidi.

Bologna, 29 maggio 2026 – L’Emilia Romagna? Regione virtuosa per ciò che riguarda le liste d’attesa. Lo dice in un comunicato stampa l’istituzione stessa presentando i dati della Piattaforma nazionale delle liste d’attesa (una banca dati con 65 milioni di prenotazioni acquisite tra gennaio 2025 e aprile 2026, del settore pubblico e privato), diffusi da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Secondo quanto riferisce la Regione, migliorano le tempistiche delle prime visite e degli esami diagnostici. E ancora l’Emilia-Romagna è la terza regione in Italia per percentuale di prescrizioni di prime visite che si traducono in prenotazioni reali nel Servizio sanitario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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