L’indiscrezione di Dagospia | Sigfrido Ranucci sarà sospeso dalla Rai e non sarà alla guida della prossima edizione di Report

Secondo quanto riportato da Dagospia, Sigfrido Ranucci sarà sospeso dalla Rai e non condurrà la prossima edizione di Report. La notizia è stata diffusa martedì 21 luglio.

Sigfrido Ranucci sarà “sospeso” dalla Rai e “non sarà alla guida della prossima edizione di Report”. L’indiscrezione è stata pubblicata oggi, martedì 21 luglio, da Dagospia. La notizia, però, secondo il portale, “non ha turbato troppo la redazione”. Il programma, infatti, dovrebbe continuare ad andare in onda su Rai 3, ma con una guida diversa. Dagospia non rivela chi potrebbe sostituire Ranucci ma parla genericamente di un “peso massimo” pronto a sostituire il giornalista d’inchiesta. La decisione della Rai sarebbe collegata alle polemiche sorte dopo le accuse mosse contro Valter Lavitola, l’ex direttore de L’Avanti che, secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sarebbe il mandante dell’attentato ai danni del conduttore di Report. 🔗 Leggi su Tpi.it

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