Sigfrido Ranucci ha commentato la sospensione delle repliche di Report decisa dalla Rai, affermando che la televisione pubblica ha diffuso una versione non verificata riguardo a un attentato di cui è stato accusato. Ranucci ha paragonato la narrazione a quella di una bomba piazzata per motivi personali, senza fornire dettagli aggiuntivi. La Rai non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla questione.

Sigfrido Ranucci è tornato a parlare nel merito della sospensione delle repliche di Report decisa dalla Rai. Il conduttore ha accusato la Tv pubblica di dare adito a una lettura non confermata dell’attentato a suo carico. Ranucci ha poi elencato tutte le vicende che le inchieste incluse nelle repliche hanno affrontato. Ranucci attacca la Rai dopo lo stop alle repliche di Report Le vicende che le repliche avrebbero trattato Il pensiero alle persone coinvolte e loro familiari Ranucci attacca la Rai dopo lo stop alle repliche di Report Il conduttore di Report Sigfrido Ranucci ha pubblicato un post su Facebook commentando la decisione della Rai... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sigfrido Ranucci e le repliche di Report sospese dalla Rai, "Stessa lettura delle bombe messe per amore"

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