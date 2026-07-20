Indagini della Rai su Sigfrido Ranucci la reazione del conduttore di Report | Trasmissione merita rispetto
La Rai ha annunciato di aver avviato indagini interne riguardo a un caso che coinvolge il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La Commissione per il Codice Etico avvierà a breve attività istruttorie sul caso. Ranucci ha commentato che la trasmissione merita rispetto e si è detto fiducioso nel procedimento. La comunicazione ufficiale non specifica dettagli sulle accuse o sui motivi delle indagini.
La Rai, attraverso una nota, ha fatto sapere di aver avviato indagini interne in relazione al caso che coinvolge Sigfrido Ranucci. Nei prossimi giorni, la Commissione per il Codice Etico avvierà attività istruttorie di propria competenza. Il conduttore di Report, in merito alla decisione dell’azienda, ha dichiarato di essere “tranquillissimo”, difendendo la trasmissione. Indagini interne della Rai sul caso di Sigfrido Ranucci Fonti Rai: "Non si esclude che in futuro si possa aprire un audit" La reazione di Ranucci: "Io tranquillissimo, Report merita rispetto" Indagini interne della Rai sul caso di Sigfrido Ranucci “Nel rispetto delle proprie... 🔗 Leggi su Virgilio.it
La Rai sospende le repliche estive di Report reazioni e dichiarazioni
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