Indagini della Rai su Sigfrido Ranucci la reazione del conduttore di Report | Trasmissione merita rispetto

Notizia in breve

La Rai ha annunciato di aver avviato indagini interne riguardo a un caso che coinvolge il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La Commissione per il Codice Etico avvierà a breve attività istruttorie sul caso. Ranucci ha commentato che la trasmissione merita rispetto e si è detto fiducioso nel procedimento. La comunicazione ufficiale non specifica dettagli sulle accuse o sui motivi delle indagini.