Secondo un’indiscrezione pubblicata da Dagospia, il conduttore di Report sarebbe stato sospeso dalla Rai e non avrebbe condotto la prossima edizione del programma. Tuttavia, il giornalista ha smentito la notizia, così come fonti interne al programma. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dalla Rai o dai responsabili del programma. La notizia non ha avuto conferme ufficiali.

Sigfrido Ranucci sarà “sospeso” dalla Rai e “non sarà alla guida della prossima edizione di Report”. L’indiscrezione, pubblicata oggi da Dagospia, è stata smentita dal diretto interessato e da fonti interne al programma citate dal Fatto Quotidiano. Per il portale ci sarebbe già un “peso massimo” pronto a prenderne il posto alla conduzione di Report, che dovrebbe dunque continuare ad andare in onda su Rai 3, solo con una guida diversa. “In redazione sono tranquilli, forti della serietà e della veridicità delle inchieste”, informa invece il Fatto Quotidiano, smentendo l’indiscrezione. “Si teme però una possibile sospensione di Ranucci, che la Rai potrebbe prendere a scopo cautelativo, ma soprattutto su pressioni della politica”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’indiscrezione di Dagospia: “Sigfrido Ranucci sarà sospeso dalla Rai e non condurrà la prossima edizione di Report”. Ma il giornalista smentisce

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