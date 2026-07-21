Milano, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Ogni anno in Italia il 30% delle donne con tumore dell'ovaio attende più di un anno per ricevere una diagnosi. È il dato principale che emerge da una survey dedicata alla presa in carico delle persone colpite da questa neoplasia, condotta online a luglio 2026 coinvolgendo circa 300 pazienti ed ex pazienti in tutto il Paese. L'indagine è parte delle attività della campagna 'Insieme di Insiemi', promossa dalle associazioni Acto Italia, Loto Odv, aBRCAdabra, Alto e Mai più sole, insieme ai gruppi scientifici Mito e Mango, e con il supporto non condizionante di AstraZeneca, Gsk, Pharma& e Abbvie. Il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'indagine, 1 donna su 3 con cancro dell'ovaio aspetta oltre 1 anno per la diagnosi

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