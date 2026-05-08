Il 8 maggio si celebra la giornata dedicata al cancro ovarico, con un focus sulle strategie di cura e prevenzione. Secondo le ultime stime, entro il 2030 circa il 90% delle donne affette potrà ricevere assistenza presso strutture specializzate. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di un trattamento tempestivo e di qualità, evidenziando le iniziative in atto per migliorare le possibilità di cura.

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - Maggiore presa in carico nelle strutture specializzate, attivazione di percorsi di prevenzione, definizione di centri di riferimento regionali, disponibilità di standard minimi nazionali per l'accesso ai percorsi di cura, incremento dei finanziamenti alla ricerca e più attenzione alla qualità di vita. Obiettivo:rendere il tumore ovarico una priorità di salute pubblica, con traguardi misurabili, tempi certi e responsabilità verificabili. È questo il messaggio al centro della Giornata mondiale del tumore ovarico, celebrata oggi a Roma nell'Auditorium del ministero della Salute, e con le iniziative pubbliche in piazza del Popolo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giornata cancro ovaio, 'cure in centri specializzati per 9 donne su 10 entro 2030'

Notizie correlate

Tumore dell’ovaio, scoperto meccanismo che lo “riaccende” e rende il cancro resistente alle curePer il tumore ovarico, come del resto per tutta l’oncologia, arrivare presto con la diagnosi è fondamentale.

Giornata contro l’obesità, l’allarme: “Accesso a cure disuguale, 52% centri al Nord”(Adnkronos) – Le Regioni italiane con il tasso di obesità più elevato sono quelle del Sud, che hanno meno strutture e soprattutto maggiori barriere...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: ‘Chemio a caldo’ raddoppia la sopravvivenza: Candiolo conquista il riconoscimento internazionale per i tumori ovarici; Il tumore che nel 70% dei casi si scopre troppo tardi: ecco perché domani l'Italia si accende di verde.

Tumore dell’ovaio: entro il 2030 centri di riferimento per il 90% delle pazientiConvegno al ministero, flash mob e mostra in piazza del Popolo a Roma: le associazioni presentano un’Agenda con sei obiettivi da raggiungere ... ilsole24ore.com

Giornata mondiale del tumore ovarico: l’Aoup in prima linea nella curaL’8 maggio si celebra la Giornata mondiale del tumore ovarico: una patologia che, in Italia, rappresenta circa il 3% di tutte le neoplasie femminili, con oltre 5mila nuovi casi all’anno – spesso ... gonews.it

8 maggio | Giornata Mondiale della lotta al Tumore Ovarico In occasione della giornata di domani, 08 maggio, esce l’episodio 13 della rubrica Smartsalute: un approfondimento dedicato al cancro ovarico, con focus su sintomi, diagnosi e trattamento. Un’inte - facebook.com facebook