Oncologo Pignata | Cancro ovaio ogni anno colpisce 5.500 donne 15 al giorno

Ogni anno in Italia circa 5.500 donne vengono diagnosticate con il tumore ovarico, pari a circa 15 casi al giorno. Sebbene non sia tra i più diffusi, si tratta di una malattia particolarmente grave. A parlarne è un oncologo che ha sottolineato come questa patologia rappresenti ancora una sfida significativa per la medicina. La notizia è stata diffusa in occasione di un evento dedicato alla salute femminile.

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Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - "Il tumore ovarico non è tra i più frequenti, ma resta una malattia molto grave: ogni anno in Italia colpisce circa 5.500 donne, quasi 15 al giorno". A dirlo è Sandro Pignata, oncologo medico dell'Unità Tumori dell'Istituto nazionale tumori Fondazione Pascale e coordinatore della Rete oncologica campana, intervenuto al convegno per la Giornata mondiale del tumore ovarico, oggi a Roma nell'Auditorium del ministero della Salute. Nel corso dell'incontro è stata presentata la prima 'Agenda nazionale' di impegno per le donne con tumore ovarico, promossa dalla campagna Insieme di Insiemi. "L'incidenza della malattia - spiega l'esperto - è rimasta sostanzialmente stabile negli ultimi anni, con un lieve calo recente".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oncologo Pignata: "Cancro ovaio ogni anno colpisce 5.500 donne, 15 al giorno" Notizie correlate Leggi anche: Tumore dell’ovaio, 15 diagnosi al giorno: quanto contano i geni e come cambiano le cure Leggi anche: Giornata cancro ovaio, 'cure in centri specializzati per 9 donne su 10 entro 2030' Altri aggiornamenti Cancro ovaie, Pignata (Pascale) ‘con FOlight confronto tra specialisti su novità cure’Aprile è il mese in cui la lettura smette di essere rifugio e diventa attraversamento. Le novità editoriali non consolano, ma ... quotidiano.net Recidiva di cancro dell’ovaio. Il rechallenge con bevacizumab dimezza il rischio di progressione di malattiaSono i risultati del MITO-B16 uno studio internazionale indipendente, coordinato dall’Italia e presentato al congresso degli oncologi americani. Al momento il farmaco anti-angiogenetico viene ... quotidianosanita.it