lezioni americane

La sinistra italiana sta adottando un linguaggio e riferimenti tipici degli Stati Uniti, con riferimenti a città come Minneapolis e il Bronx. Quando si discute di ordine pubblico, i messaggi vengono spesso accompagnati da immagini di forze dell’ordine dipinte come oppressori. Questo cambio di narrazione sembra indicare una crisi interna, con un ricorso a modelli e linguaggi esteri per affrontare le questioni di sicurezza e ordine pubblico.

C'è un segnale che tradisce la sinistra in crisi: quando comincia a parlare americano. Non tornano gli argomenti? Scatta il meccanismo: Bologna diventa Minneapolis, il vicolo emiliano il Bronx, e ogni divisa che prova a ristabilire l'ordine viene dipinta come boia. Gridare «assassino» a un poliziotto e tirare in ballo l'Ice è ridicolo, perché i veri violenti sono proprio i compagni che ieri sera al corteo hanno assaltato le forze dell'ordine. È il rovesciamento della realtà. Se volessimo davvero fare i paragoni con l'America, dovremmo farli fino in fondo. In quel Paese che citano a sproposito, Mario Roggero sarebbe un uomo libero, perché la difesa della propria vita e della proprietà è sacra, non un'aggravante da tribunale dell'Inquisizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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