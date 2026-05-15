Beautiful Brooke chiede il potere | anticipazioni americane

Da anticipazionitv.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle puntate recenti di Beautiful, Brooke Logan ha deciso di chiedere a Ridge Forrester di nominarla co-CEO dell’azienda di famiglia, seguendo il suggerimento di sua figlia Hope. La scena si svolge nel contesto di decisioni aziendali importanti, con Brooke che si presenta con questa richiesta a Ridge. La storyline si concentra su questa proposta e sui possibili sviluppi che ne derivano, mentre i personaggi affrontano le conseguenze di questa richiesta.

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Nelle ultime puntate di Beautiful, Brooke Logan ha deciso di seguire il consiglio di sua figlia Hope e chiedere a Ridge Forrester di nominarlala co-Ceo. Dopo anni di rinunce, perché proprio adesso? Beautiful, anticipazioni dal 10 al 16 maggio 2026: successo per Ridge e Brooke a Montecarlo Brooke vuole diventare co-Ceo insieme a Ridge. La decisione di Brooke di chiedere il potere è sorprendente. Dopo aver lasciato il ruolo di co- Ceo anni fa, ora sembra più determinata che mai. La sua ambizione è alimentata dalla rivalità con sua sorella Katie, che ha recentemente acquisito una sua azienda. Anticipazioni Beautiful, puntate americane: cosa succede dopo l’addio di Thomas Brooke co-Ceo perché gelosa di Katie?. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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