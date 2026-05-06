project freedom due navi mercantili americane hanno superato

Due navi mercantili americane sono state avvistate nello Stretto di Hormuz, dove le acque si sono colorate di giallo. Al momento, si mantiene una tregua, ma lo scambio di dichiarazioni tra le parti coinvolte continua a essere acceso. La situazione rimane sotto osservazione, con nessuna notizia di incidenti o interventi militari recenti. La regione resta comunque sotto stretta sorveglianza internazionale.

di Marta Ottaviani ROMA Le acque dello Stretto di Hormuz si tingono di giallo e, se la tregua per ora regge, la guerra delle versioni è più viva che mai. A ogni dichiarazione americana segue una smentita iraniana, e viceversa. Sullo sfondo restano le parole di Donald Trump, secondo cui Teheran dovrebbe "fare la cosa intelligente". "Forse non vedrete una bandiera bianca, ma in sostanza è quello di cui hanno bisogno", ha detto dalla Casa Bianca. Se non lo faranno, gli Stati Uniti potrebbero essere costretti a "uccidere ancora". "Stiamo portando l’Iran al fallimento e spero che fallisca, perché voglio vincere", ha insistito. Da Teheran nessun segnale di arretramento.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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