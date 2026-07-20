Un ex sciatrice ha ricevuto un risarcimento di 800mila euro dopo la morte della figlia neonata in ospedale. La madre ha dichiarato che devolverà la somma in beneficenza. Ha inoltre affermato che per salvare la neonata sarebbero bastati tre minuti e un parto cesareo. La coppia ha sottolineato che il risarcimento non può ripagare il dolore di aver perso la figlia.

«Volevamo dare giustizia e dignità a nostra figlia, i soldi non ci interessano perchè mai nessuno potrà risarcirci di un dolore così atroce o ridarci viva Viola».L’ex sciatrice di fondo Marina Piller parla al telefono senza mai cedere all’emozione, descrive il calvario vissuto in questi sette anni dopo la morte della sua piccola, avvenuta durante il parto nell’ospedale di Tolmezzo in provincia di Udine, la notte del 10 luglio 2019. L’esito del processo durato dal 2022 fino all’aprile scorso, risale a pochi giorni fa quando il tribunale civile friulano ha condannato l'Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale al risarcimento di oltre 800 mila euro in favore dei genitori, l’ex campionessa di 42 anni di Sappada, suo marito e dei familiari più stretti, assistiti dall’avvocato Massimiliano Campeis. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Marina Piller, l'ex sciatrice risarcita con 800mila euro per la morte della figlia neonata in ospedale: «Li daremo in beneficenza. Per salvarla bastavano 3 minuti e un cesareo»

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