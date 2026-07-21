Gabriele Di Paola, difensore nato nel 2005, ha firmato con il Grosseto e giocherà in Serie C. L’ex giocatore della Juventus ha commentato che si tratta di un’opportunità conquistata tramite il lavoro svolto. Si tratta del suo debutto nel calcio professionistico.

Gabriele Di Paola (nella foto) vestirà la maglia del Grosseto. Una bella soddisfazione, per il difensore senese, classe 2005, al debutto nel calcio professionistico. Tra i protagonisti della Robur, nell’anno della vittoria dell’Eccellenza (è stato il giovane a mettersi maggiormente in evidenza), Di Paola ha dovuto suo malgrado togliersi di dosso la maglia della Robur la scorsa estate, non rientrando nel progetto tecnico dell’allora mister, Tommaso Bellazzini. Quindi una prima parte di stagione vissuta, in prestito, al Prato, poi la rescissione del contratto (precedentemente rinnovato fino al 2027) con il Siena per potersi trasferire al Sansepolcro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - L’ex bianconero vola in C. Gabriele Di Paola giocherà nel Grosseto: "Opportunità conquistata con il lavoro»

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