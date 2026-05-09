Toto Forray continuerà a vestire la maglia di Trento fino almeno a giugno 2027, segnando così la sua sedicesima stagione con il club. A 40 anni, il giocatore ha dichiarato di avere ancora voglia di allenarsi con i più giovani e ha parlato dell’importanza del volontariato nel suo percorso personale e sportivo. Il giocatore ha sottolineato il suo legame profondo con la squadra, definendola un amore eterno.

Toto Forray vestirà la maglia dell’Aquila Trento almeno fino al giugno del 2027. Questo nuovo prolungamento farà in modo che saranno 16 le stagioni consecutive in cui il play italoargentino e il club bianconero viaggeranno insieme. Chi pensa che nel postmoderno le bandiere non abbiano più un valore dovrebbe chiedere a Saliou Niang o a Quinn Ellis che cosa hanno imparato da quel capitano che lo scorso marzo ha compiuto 40 anni e che nonostante l’età ogni giorno va in palestra con la stesso entusiasmo di un ragazzino. "Come in tutti in rapporti c’è un dare e c’è un avere - spiega Forray - ho ricevuto molto da questa società e penso di essermi impegnato molto nel restituire il più possibile.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’italoargentino giocherà la stagione n. 16 nel club bianconero "A 40 anni ho ancora voglia di allenarmi con i più giovani Il volontariato ti fa crescere come uomo e come giocatore». Forray: "Trento, un amore eterno»

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Boga fa sorridere la Juve: il suo trend contro il Bologna è assolutamente positivo: i numeri del giocatore bianconero con i felsineidi Francesco SpagnoloBoga contro il Bologna ha sicuramente un trend molto positivo e la Juve spera che l’ivoriano possa continuare così anche questa...

Juventus Women, 7 anni fa la prima partita all’Allianz Stadium contro la Fiorentina: il club bianconero ricorda così quello storico momento – FOTOdi Redazione JuventusNews24Juventus Women, 7 anni fa la prima partita all’Allianz Stadium contro la Fiorentina.