Nella terza puntata di Temptation Island, Gabriele e Sara sono protagonisti di un episodio che ha attirato molta attenzione. Durante la trasmissione, sono state mostrate scene che hanno suscitato reazioni diverse tra il pubblico. La puntata ha ottenuto un picco di ascolti, confermando il successo del programma. La dinamica tra i partecipanti ha generato discussioni sui social e tra gli spettatori.

Milano, 9 luglio 2026 - Mediaset brinda all’estate come qualsiasi bambino occidentale benedice il Natale. Anche la terza puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha fatto registrare numeri da capogiro per quanto riguarda gli ascolti tv e questo non può che far stappare bottiglie di spumante - per lo champagne mancano ancora alcune puntate - nei corridoi di Cologno Monzese. D’altro canto, ormai da diversi anni tutti i programmi targati Maria De Filippi e Fascino sono una garanzia e in particolare da diverse estati Temptation Island rappresenta la punta di diamante del palinsesto di Canale 5. Anzi, di tutta Mediaset a dire la verità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

© Quotidiano.net - Ascolti tv, Temptation Island vola con la brutta figura di Gabriele e Sara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full:He loved her for fifteen years, then walked away—and she spent forever finding him.

Notizie e thread social correlati

Temptation Island 2026, la seconda puntata: Gabriele corre a sorpresa dal tentatore di Sara, ma la figura migliore la fanno Giovanni e CristianDurante la seconda puntata di Temptation Island 2026, Gabriele si è recato improvvisamente dal tentatore di Sara, senza motivazioni legate alle sue...

Temptation Island vola negli ascolti TV con un debutto da record, ma la frase di Giovanni sulla madre scatena subito la polemica sul webLa nuova stagione di Temptation Island ha registrato un debutto con ascolti elevati, attirando milioni di spettatori e consolidandosi come uno dei...

Temi più discussi: Ascolti tv 1 luglio 2026, Temptation Island e i Mondiali i programmi più visti; Ascolti tv, continua il successo di Temptation Island con oltre 3.6 milioni di spettatori; Ascolti tv 1 luglio: Temptation Island in leggero calo (26.6%), i Mondiali al 28.9%; Ascolti Tv ieri (1 luglio): i Mondiali e Temptation fanno il botto, in più di un milione per l’addio di Federica Sciarelli.

BOOM! La nuova edizione del #GFvip torna a Settembre su Canale 5. Confermata Ilary Blasi alla conduzione, e Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste ( @davidemaggio) #AscoltiTv #TemptationIsland x.com

Temptation Island… ma io quello l’ho già visto!: spunta il passato in TV di due tentatori! reddit

Ascolti tv, Temptation Island vola con la brutta figura di Gabriele e SaraTra un Filippo Bisciglia ormai maestro di vita e coppie sempre più disfunzionali, il docu-reality di Canale 5 vince anche la serata di mercoledì 8 luglio ... quotidiano.net

Ascolti tv mercoledì 8 luglio: Lino d’Italia, Temptation Island, Zona biancaAscolti tv 8 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it