Il Comune di Monza ha respinto il progetto di riqualificazione dell’area tra le vie Dante e Grossi, contenente l’ex Pastori e Casanova. La decisione è stata comunicata al termine della Conferenza dei servizi decisoria, che ha concluso la fase istruttoria sul Piano attuativo AT 03 presentato dalla società proprietaria dell’area. La riqualificazione dell’area dismessa rimane quindi sospesa e non sono stati approvati interventi di modifica o sviluppo.

La rigenerazione dell’ex Pastori e Casanova si ferma ancora una volta. Il Comune di Monza ha chiuso con esito negativo la Conferenza dei servizi decisoria e la fase istruttoria sul Piano attuativo AT 03, presentato da Edilcentro Srl, proprietaria dell’area dismessa compresa tra le vie Dante e Grossi. Un altro stop per uno dei comparti industriali più simbolici della città, abbandonato da anni e al centro di numerosi tentativi di recupero mai giunti al traguardo. Il progetto prevedeva la trasformazione dell’ex complesso tessile con una prevalenza di funzioni private, in particolare residenziali e commerciali, affiancate da una quota destinata a servizi pubblici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’ex area Pastori e Casanova. Il Comune boccia il progetto. Riqualificazione ferma al palo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ex Tiberghien, prende corpo la riqualificazione dell'area: il progetto e le opereLa riqualificazione dell'area dell'ex Opificio Tiberghien sta iniziando a concretizzarsi, con l'approvazione da parte della Giunta comunale di Verona...

Biogas, il Tar boccia (ancora) il progetto. Accolto il ricorso di Comune e cittadini: "Ecco i risultati dell’impegno civico"Il Tar ha respinto il progetto di un impianto di biogas, accogliendo il ricorso di un Comune e dei cittadini.

Temi più discussi: Feltrificio Scotti, missione compiuta. Il cantiere procede a pieno ritmo. Così la rinascita è diventata realtà; Un vigneto didattico sulle colline bresciane; Monza: si moltiplicano gli avvistamenti di ratti nei quartieri.

L’ex area Pastori e Casanova. Il Comune boccia il progetto. Riqualificazione ferma al paloIl piano prevedeva residenziale, commerciale e servizi pubblici nel vecchio complesso tessile. La società dovrà ripresentare una pratica superando le criticità tecniche e paesaggistiche. ilgiorno.it

La fabbrica dismessa da 20 anni. Pastori e Casanova, allarme rosso: L’area va messa in sicurezzaTorna a far discutere l’ex area industriale Pastori e Casanova, la storica fabbrica tessile, di proprietà privata, abbandonata da quasi vent’anni e oggi ridotta a un grande vuoto urbano, tra muri ... ilgiorno.it