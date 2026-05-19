Ex Tiberghien prende corpo la riqualificazione dell' area | il progetto e le opere

La riqualificazione dell'area dell'ex Opificio Tiberghien sta iniziando a concretizzarsi, con l'approvazione da parte della Giunta comunale di Verona del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) n. Questa decisione apre la strada a un progetto di recupero dell'area, che include specifici interventi e opere previste nel piano approvato. Sono stati definiti i dettagli per lo sviluppo delle nuove infrastrutture e degli spazi pubblici, segnando un passo importante per la trasformazione dell'ex sito industriale.

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