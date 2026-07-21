La Commissione europea ha presentato una proposta di riforma del mercato delle quote di CO2. Le reazioni sono state contrastanti: alcuni chiedevano una revisione più severa, altri la giudicavano troppo restrittiva. La proposta sembra aver generato divisioni tra i diversi attori coinvolti. Bruxelles ha cercato di mediare tra le diverse posizioni, ma le critiche sono rimaste. La discussione riguarda principalmente le modalità di gestione del sistema di scambio delle emissioni.

La settimana scorsa, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di riforma dell’Ets (il mercato delle quote di CO2). Come dimostrano le reazioni negative – sia da parte di chi ne chiedeva una seria revisione, sia da parte di chi invece lo considerava insufficiente – Bruxelles ha tentato di dare un colpo al cerchio e uno alla botte. In sostanza, ha reso il sistema più complicato, senza ridurne i costi né aumentandone l’efficacia. Mentre gran parte della discussione si è concentrata sui tecnicismi, la notizia più importante è un’altra: accanto all’Ets, Ursula von der Leyen ha introdotto un nuovo obiettivo, per ora solo “indicativo”, relativo all’elettrificazione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Europa rischia di complicare la transizione energetica invece di accelerarla

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