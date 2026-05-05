L’uso crescente di intelligenza artificiale sta portando a un aumento significativo della domanda di energia in Europa. La questione riguarda la capacità del continente di sostenere questa crescita senza compromettere le forniture energetiche. La crisi energetica, che persiste da tempo, si sta manifestando con nuove sfumature, mentre le risorse disponibili devono fare i conti con i consumi aumentati. La situazione attuale mette in evidenza le sfide di approvvigionamento e sostenibilità nel settore energetico.

La crisi energetica non è un problema di origine recente e, anche se il fulcro rimane invariato, sta ugualmente assumendo delle sfumature differenti. La guerra in Medio Oriente, così come la domanda crescente di energia, complica la gestione. Le modalità adeguate per contrastare la richiesta e affrontare la scarsità degli strumenti a disposizione si inserisce nel concetto stesso di crisi. In questo scenario, tuttavia, manca un tassello rilevante: l’ IA. L’Europa vuole potenziare l’IA, ma la crisi energetica?. Lo sforzo necessario per utilizzare l’intelligenza artificiale è minimo: rivolgiamo una domanda o avanziamo una richiesta e il chatbot in pochi secondi ci fornisce ciò di cui abbiamo bisogno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’IA è affamata: l’Europa può reggere o rischia una crisi energetica?

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. @vonderleyen: Questo traguardo è la prova della determinazione dell'Europa a trasformare la crisi in opportunità. Rafforzare la resilienza dell'Europa. Ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili importati. Costruire prosperità per le generazioni futur x.com

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